В сети распространяют фото раненых в столкновениях с полицией каталонцев

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Воскресенье, 1 октября 2017, 11:42

В Каталонии после начала референдума о независимости в ходе столкновений с полицией несколько человек получили ранения.

Фото раненых распространяют пользователи соцсетей, передает "Европейская правда".

СМИ также сообщают о минимум одном раненом на участке в Жироне где голосовал лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди у участков, чтобы не позволить полиции их заблокировать. Правительство Каталонии разрешил избирателям голосовать на любом доступном участке.

Голосование началось в 9.00, в Барселоне произошло несколько столкновений избирателей с полицией, которая пытается заблокировать избирательные участки.

Темы: Испания референдум
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