Состояние здоровья пострадавших от взрывов под Калиновкой улучшилось

235 просмотров
Воскресенье, 1 октября 2017, 12:23

В двух людей, которые получили травмы в результате взрывов боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области, улучшается состояние здоровья.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области Александр Кутовой, передает "112 Украина".

"В медицинские учреждения, в результате взрывов на арсенале попали два человека. В них были переломы от взрывной волны. Информации о том, что есть угроза их жизни, сейчас нет, они идут на поправку. Можно сказать, что удалось избежать худшего - человеческих жертв", - отметил Кутовой.

Он добавил, что на сейчас возле Калиновки за полдня раздается 1-2 взрыва.

"Эти взрывы не несут угрозы жизни людей. Привлечено 108 человек и 41 единица техники", - сказал руководитель пресс-службы.

Как сообщалось, в Винницкой области в районе города Калиновка на складе боеприпасов по состоянию на 7 утра 1 октября до сих пор продолжаются одиночные взрывы, однако очагов горения нет.

Вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек, сейчас они постепенно возвращаются в свои дома.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Вблизи Калиновки все еще продолжаются одиночные взрывы - ГСЧС 1 октября 2017, 09:37
ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов 1 октября 2017, 02:33
В Калиновке прекратились неконтролируемые взрывы - ГСЧС 30 сентября 2017, 10:05
powered by lun.ua
Главные новости
Вступили в силу дополнительные торговые преференции ЕС для Украины
Сутки в АТО: 20 обстрелов, 1 боец ВСУ ранен
ГСЧС: В Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов
СМИ: В Конго разбился военный самолет, погибли трое украинцев
Все новости
#учителяважны

6 смешных, мудрых и трогательных историй ко Дню работника образования

видео

Настоящий HURU: Украинский рюкзак-трансфомер покорил Kickstarter за 12 часов

здоровье

Грязное белье притягивает клопов, как магнит, - исследователи