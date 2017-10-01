В Каталонии открылись и работают 73% участков для голосования на референдуме

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Воскресенье, 1 октября 2017, 12:41

В день референдума о независимости Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков.

Об этом сообщил спикер женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл, сообщает La Vanguardia.

"73% избирательных участков открыты и работают", - сообщил он.

Ранее правительство Каталонии разрешило голосование на любом из открытых избирательных участков.

"Мы призываем к спокойствию и терпимости", - сказал Турулл. Он также сообщил о непрекращающихся кибератаках на компьютеры на участках и заявил, что правительство работает над устранением их последствий.

Также он обвинил правительство Испании в применении насилия в отношении мирных граждан и выступил с требованием отставки представителя правительственной делегации в Каталонии Энрика Мильйо.

"Мы требуем немедленной отставки Энрика Мильйо из-за его личной ответственности за насилие государства" - заявил Турулл.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В то же время СМИ сообщают, что на многих участках голосование проходит мирно.

Европейская правда

Темы: Испания референдум
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