В Каталонии открылись и работают 73% участков для голосования на референдуме
В день референдума о независимости Каталонии открылись и работают 73% избирательных участков.
Об этом сообщил спикер женералитата (правительства) Каталонии Жорди Турулл, сообщает La Vanguardia.
"73% избирательных участков открыты и работают", - сообщил он.
Ранее правительство Каталонии разрешило голосование на любом из открытых избирательных участков.
"Мы призываем к спокойствию и терпимости", - сказал Турулл. Он также сообщил о непрекращающихся кибератаках на компьютеры на участках и заявил, что правительство работает над устранением их последствий.
Также он обвинил правительство Испании в применении насилия в отношении мирных граждан и выступил с требованием отставки представителя правительственной делегации в Каталонии Энрика Мильйо.
"Мы требуем немедленной отставки Энрика Мильйо из-за его личной ответственности за насилие государства" - заявил Турулл.
Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.
На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В то же время СМИ сообщают, что на многих участках голосование проходит мирно.
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