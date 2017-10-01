В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали уже 337 человек
Количество пострадавших во время столкновений в день референдума в Каталонии возросло до 337 человек.
Об этом заявил представитель правительства Каталонии Жорди Турулл, говорится в сообщении в Твиттере женералитата.
"В столкновениях ранены 337 человек", - говорится в сообщении.
#Portaveu @jorditurull: "hi ha 337 persones ferides o contussionades. Demanem a persones ferides que facin denúncia a @mossos"— Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017
Турулл посоветовал пострадавшим обратиться к полиции Каталонии для дачи показаний.
Ранее сообщалось о 38 раненых среди мирного населения и 11 пострадавших силовиков.
Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.
На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.
Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешила избирателям голосовать на любом доступном участке.
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