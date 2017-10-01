В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали уже 337 человек

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Воскресенье, 1 октября 2017, 15:57

Количество пострадавших во время столкновений в день референдума в Каталонии возросло до 337 человек.

Об этом заявил представитель правительства Каталонии Жорди Турулл, говорится в сообщении в Твиттере женералитата.

"В столкновениях ранены 337 человек", - говорится в сообщении.

Турулл посоветовал пострадавшим обратиться к полиции Каталонии для дачи показаний.

 
фото: El Mundo

Ранее сообщалось о 38 раненых среди мирного населения и 11 пострадавших силовиков.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. Лидер Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское правительство в неоправданном насилии и заявил, что полиция стреляет в людей резиновыми пулями.

Всего в день референдума открыты и работают 73% избирательных участков. Правительство разрешила избирателям голосовать на любом доступном участке.

Европейская правда

Темы: Испания референдум
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