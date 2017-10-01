Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в село из-за своей "спецоперации"

На оккупированном Донбассе боевики не пропустили к населенному пункту наблюдателей миссии ОБСЕ, ссылаясь на то, что в том районе проходит спецоперация.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ от 29 сентября.

"Трое вооруженных мужчин в одежде военного типа с закрытыми лицами перекрыли перекресток примерно в 1 км к востоку от подконтрольного "ДНР" с. Щербак, поставив поперек транспортное средство с надписью "полиция". Они не позволили патрулю СММ проехать дальше на юг, ссылаясь на то, что в том районе проходит спецоперация", - отметили наблюдатели.

Другие гражданские транспортные средства также не пропускали в южном направлении.

По данным миссии, человек в штатском, представившийся "начальником полиции", сказал, что поскольку этот район расположен "возле границы", СММ должен координировать свое передвижение с "ДНР".

"Позже команде СММ позволили проехать в южном направлении подконтрольного "ДНР" г. Новоазовск только в сопровождении", - отметили в ОБСЕ.

Кроме того миссия ОБСЕ не получила доступа к некоторым частям участка разведения в районе Станицы Луганской, кроме главной дороги из-за возможного наличия там мин и невзорвавшихся боеприпасов.

"Офицер ВСУ сообщил, что за предыдущие сутки работы по разминированию не проводились. Наблюдатели решили, что продолжать движение дальше опасно", - отметили в миссии.

Также из-за возможного наличия мин и боеприпасов патруль ОБСЕ не смог проехать по дорогам второстепенного значения, проходящих южнее участка разведения в районе Золотого, и дорогой, проходящей западнее Петровского, а в Счастье - через мост, из-за наличия там мин.

Украинская правда