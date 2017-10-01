Луценко: Взрывы в Сватово и Балаклее - четкая диверсия

Вибухи на складах боєприпасів, що відбулися у Сватовому та Балаклії, без сумніву є диверсіями.

Про це ввечері 1 жовтня в ефірі "ТСН-Тиждень" заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Подібні вибухи, що відбулися у Сватовому та Балаклії безсумнівно є чіткою диверсією з боку нашого супротивника у неоголошеній РФ війні на сході України", - заявив він.

При цьому Луценко продемонстрував карти та фотографії з Балаклеї та Сватово.

"Слідству відомо, що у Балаклії 23 березня 2017 року радіолокаційні служби України зафіксували безпілотник, який рухався на низьких висотах... Жовта лінія - кордон з РФ, звідки рухався БПЛА. Він долетів до Балаклеї, і о 14:44 з нього у бік відкритого майданчинка зберігання (озброєння), де було понад 700 ракет "Куб" було здійснено пуск керованої ракети", - повідомив Луценко.

Згодом з БПЛА було здійснено ще один постріл. За словами генпрокурора, снаряд пробив бетонні укриття і підірвав склад.

Луценко додав, що диверсію було здійснено, коли над цією територією не було жодних супутників інших іноземних держав, що унеможливлює виявлення траси БПЛА до його перетину кордону України.

При цьому Луценко додав, що відносно Сватово висновки аналогічні.

"Щодо Калинівки - слідство розглядає кілька версій, для мене основними є диверсія - і я знаю факти, які на це вказують, а також злочинна недбалість з незабезпечення нормальної охорони цього складу боєприпасів службовими особами Генштабу України", - повідомив генпрокурор.

Українська правда