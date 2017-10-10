Ирина Луценко не жалеет, что кричала в Раде "вынеси козла"

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Вторник, 10 октября 2017, 00:14

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко не жалеет о том, что во время столкновений в Раде 5 октября кричала депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он "вынес козла", имея в виду нардепа от "Свободы" Юрия Левченко.

Об этом она сказала в эфире 5 канала в понедельник вечером.

"Представьте себе ситуацию: возмущенный зал, Левченко неистовый в момент, который держит руки на шее почти у Геращенко. Она одна - наседает на нее полностью. Соболев вырывает микрофоны, "Батькивщина" провоцирует наших депутатов на драку. Левченко наседает на Ирину Геращенко. она единственная, которая удерживает фактически ситуацию под контролем, показывая, что трибуна работает - парламентское место, где проводится заседание, работает. Она готова работать дальше", - вспомнила события Луценко.

"И мы понимаем, что он (Юрий Левченко - ред.) в экстазе может дойти до рукоприкладства. Ни минуты не жалею о выражении, ни минуты не жалею, что я выкрикнула "выбросьте его оттуда". (...) Он фактически признал, что он готов был к сожжению, к агрессивным действиям, к уничтожению фактически парламентаризма в Украине. (...) Фактически, это была защита вице-спикера. Это была защита подруги, это было выражение эмоциональное. Никоим образом не жалею и не собираюсь забирать слова обратно", - добавила она.

Как сообщалось, на заседании в четверг парламент должен был рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Темы: Луценко Верховная Рада скандал
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