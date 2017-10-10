В БПП исключают затягивание с рассмотрением во 2-м чтении закона по Донбассу

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Вторник, 10 октября 2017, 00:53

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов исключает возможность затягивания рассмотрения законопроекта по восстановлению суверенитета Украины над Донбассом.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Интерфакс-Украина.

Герасимов исключает возможность затягивания рассмотрения законопроекта (№7163) об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей при рассмотрении его во втором чтении.

"Нет, мы идем согласно регламенту. Этот закон определен президентом как неотложный. Сейчас у нас есть 14 календарных дней, чтобы все народные депутаты, представители всех фракций внесли свои замечания, внесли предложения. После этого профильный комитет – комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит этот законопроект и после этого он будет проголосован в зале", - сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 6 октября поддержала в первом чтении законопроект президента Петра Порошенко о реинтеграции Донбасса, в котором Россия признается государством-агрессором.

Перед голосованием между депутатами произошла драка.

Депутаты также приняли закон, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.

Темы: Донбасс Верховная Рада БПП
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