Кабмин инициирует закон об ответственности чиновников за давление на бизнес
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует разработку законопроекта об уголовной ответственности правоохранителей и контролирующих структур за чрезмерное давление на бизнес.
Об этом он сказал во время встречи с представителями бизнеса, сообщает Громадське.
"Почему мы до сих пор коррупционеров в погонах не привели к ответственности. Тех, кто оказывает давление на бизнес", - сказал премьер.
По его словам, соответствующий законопроект планируется внести через 2-3 недели.
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