В Калифорнии бушуют лесные пожары: погибло не менее 10 человек

REUTERS

В северной части штата Калифорния прокатилась волна пожаров, раздутых сильными ветрами, в результате чего погибло по меньшей мере 10 человек, уничтожены сотни домов и предприятий.

Об этом пишет Reuters.

Губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба, охватывая некоторые из главных винодельческих районов.

Позднее он включил в этот список еще четыре северных округа Калифорнии и округ Ориндж в Южной Калифорнии.

Полиция округа Сонома подтвердила гибель семи человек. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, двое других погибли в округе Напа и еще один в округе Мендочино.

Из округа Сонома эвакуированы две больницы, около 1500 домов и коммерческих зданий были уничтожены во всем регионе.

REUTERS

По словам представителя департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты, порывы ветра скоростью более 80 км/ч быстро распространили 15 отдельных лесных пожаров на площадь около 73 000 акров в северной Калифорнии.