ЕС требует от Украины антикоррупционный суд. Поможет с отбором

В Евросоюзе настаивают на необходимости создания отдельного Антикоррупционного суда и готовы помогать с отбором судей.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на вопрос "Европейской правды" о позиции ЕС по антикоррупционному суду после публикации заключения Венецианской комиссии .

В ЕС отмечают, что заключение Венецианской комиссии является очень важным в контексте дальнейшей модернизации Украины и "содержит полезное уточнение европейских стандартов создание специализированных антикоррупционных судебных органов".

"Высший специализированный антикоррупционный суд должен быть создан как независимое и отдельное учреждение от существующей структуры судебной власти. И наоборот, внедрение этого суда в существующую структуру судебной власти путем назначения специализированных судей во всех общих местных судах, апелляционных и верховных судах не может быть оправданным или примененным на практике, учитывая действующее законодательство и международные обязательства Украины относительно создания специализированного антикоррупционного суда", - говорится в комментарии.

В ЕС также приветствовали намерение президента Петра Порошенко создать антикоррупционный суд, который бы соответствовал стандартам Совета Европы.

При этом ЕС выразил готовность предоставить украинским властям поддержку в создании Высшего специализированного антикоррупционного суда, который бы отвечал заключению Венецианской комиссии.

"Независимость, целостность и профессионализм всех судей, которые будут назначаться в антикоррупционный суд, будут иметь решающее значение для восстановления доверия общественности к власти, и ЕС готов содействовать прозрачности процесса отбора судей в случае необходимости", - заявили в ЕС.

Как сообщалось, в пятницу Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия, далее – ВК) приняла заключение относительно двух законопроектов о создании системы антикоррупционного судопроизводства.

Венецианская комиссия в частности поддержала принципиальное решение о создании отдельного антикоррупционного суда, учитывая то, что коррупция является "ключевой проблемой" в Украине.

Подробнее об этом читайте в статье Антикоррупционный суд и неординарные решения: что поручила Украине Венецианская комиссия.