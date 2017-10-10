Венгерский глава МИД отказался ехать с Климкиным на Закарпатье

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Вторник, 10 октября 2017, 09:15

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина встретиться на Закарпатье для обсуждения образовательного закона.

Об этом сообщает издание Magyar Nemzet, передает "Европейская правда".

Петер Сиярто в понедельник посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения.

Комментируя повторное предложение Павла Климкина посетить вместе Закарпатье и обсудить закон об образовании, Сиярто заявил, что его украинский коллега опоздал: закарпатских венгров следовало спрашивать их мнение до принятия закона.

При этом Сиярто планирует инициировать в Люксембурге пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

Как известно, накануне глава МИД Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сиярто совместно посетить Закарпатье.

25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

Темы: Венгрия образование язык МИД ЕС
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