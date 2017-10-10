В штабе АТО проверяют информацию о задержании в России "военного ВСУ"

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Вторник, 10 октября 2017, 11:49

В штабе АТО не имеют информации о якобы задержании Россией на границе человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.

Об этом "Украинской правде" сказали в пресс-службе штаба АТО во вторник.

"У нас нет пока информации. Если появится - обнародуем", - сказал спикер штаба Анатолий Стельмах.

Нет подтверждения какого-либо задержания и в Государственной пограничной службе.

Как сообщалось, российские пограничники заявили 10 октября, что задержали за нарушение границы на луганском направлении человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.

Валентина Романенко, УП

Темы: Росcия
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