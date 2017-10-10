Прокуратура: Разрушителя памятника Героям Небесной сотни не освобождали
Прокуратура Киева опровергла информацию, распространенную в СМИ, что апелляционный суд освободил из-под стражи севастопольца, который разрушил в Киеве мемориал Героям Небесной сотни.
Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
По ее словам, сейчас подозреваемый находится в Киевском следственном изоляторе, куда его посадили по решению суда.
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