Прокуратура: Разрушителя памятника Героям Небесной сотни не освобождали

Прокуратура Киева опровергла информацию, распространенную в СМИ, что апелляционный суд освободил из-под стражи севастопольца, который разрушил в Киеве мемориал Героям Небесной сотни.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, сейчас подозреваемый находится в Киевском следственном изоляторе, куда его посадили по решению суда.

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