Суд вытребовал у "Ощадбанка" информацию о деньгах Януковича

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Вторник, 10 октября 2017, 12:37

Печерский райсуд Киева 26 сентября вытребовал у Государственного Ощадного банка информацию о средствах бывшего президента Виктора Януковича на счетах банка по состоянию на 10 ноября 2016 года.

Об этом свидетельствуют судебные материалы.

10 апреля суд открыл производство по иску бывшего президента Виктора Януковича к председателю правления Ощадбанка Андрею Пышному.

Янукович обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к Ощадбанку и Киевскому институту проблем управления им. Горшенина.

Ранее руководитель Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более 1,150 млрд гривен Януковича.

Янукович требовал опровергнуть данную информацию.

26 сентября суд решил вытребовать у Ощадбанка, информацию о сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах Януковича и о стоимости ценных бумаг, приобретенных и/или которые хранятся по его поручению в банке по состоянию на 10 ноября 2016 года.

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