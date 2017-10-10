Россиянина обвиняют в экстремизме из-за цитаты из "Незнайки на Луне"

Администратора краснодарского паблика "Радикальные мечтатели" во "ВКонтакте" Михаила Малахова вызвали в прокуратуру на допрос из-за "признаков экстремизма", после того, как он опубликовал в социальной сети скриншот из книги "Незнайка на Луне".

Об этом сообщает ресурс "Открытая Россия".

Отмечается, что следователь сообщил Малахову, что на него поступил донос. В его посте, опубликованном еще 28 марта, где приведена цитата из текста книги "Незнайка на Луне" Николая Носова, якобы содержатся признаки экстремизма. В прокуратуре уверены, что подобный текст "разжигает ненависть к социальной группе "полицейские"".

Малахов рассказал изданию, что был обескуражен подобным интересом к нему правоохранителей и сообщил, что по его публикации собираются проводить лингвистическую экспертизу.

По его словам, он не понимает почему "Незнайка" вызвал такой интерес у работников прокуратуры, тем более, что паблик "Радикальные мечтатели", где был опубликован отрывок из детской книги, насчитывает не более 300 человек.

"В этой группе не очень много людей, я веду ее скорее для себя. В моей стране много чего запретили и запретят еще: несколько неаккуратных слов — и вот ты уже экстремист. Поэтому и название такое: за мечты у нас пока еще не сажают, даже если они радикальные", — рассказал Малахов.

Он уверяет, что не знает, кто мог написать на него заявление. Говорит, что никогда не участвовал в оппозиционных митингах.

Пока россиянин боится идти на вызов в прокуратуру, особенно без адвоката.

Позднее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края изданию "Новая газета" заявили, что правоохранители не вызывали на допрос администратора паблика "Радикальные мечтатели" в социальной сети "Вконтакте" Михаила Малахова и никакой проверки в отношении него прокуратура не проводит.

Как известно, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру России с просьбой проверить статью издания "Медуза" на предмет пропаганды экстремизма и терроризма.

Украинская правда