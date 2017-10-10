Президент Чехии предлагает заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма

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Вторник, 10 октября 2017, 13:46

Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине.

Об этом он заявил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины – или в финансовой форме, или нефтью и газом", – подчеркнул он

Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым – это аннексия, без сомнения. Это завершенное дело (fait accompli)".

Земан объяснил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну". На этом основании Земан сделал вывод, что "война" неизбежна также при сохранении усилий Украины для возвращения Крыма".

"Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", – обратился он к депутатам.

Темы: Крым
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