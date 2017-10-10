В Запорожье на взятке задержали чиновника таможенного контроля аэропорта

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Вторник, 10 октября 2017, 14:50

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке чиновника отдела таможенного оформления поста "Запорожье - аэропорт".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что чиновник требовал от местного жителя 3 тысячи долларов за беспрепятственное оформление груза.

 

Он был задержан в центре города во время получения второй половины взятки в размере 2400 долларов.

 

По информации правоохранителей, советник налогового и таможенного дела в Запорожье систематически получал деньги с предпринимателей и физических лиц за не создание искусственных препятствий при растормаживании товаров.

Прокуратура открыла уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Как известно, на прошлой неделе на взятке был задержан главный таможенный инспектор "Херсон-порт". Он требовал 1050 долларов с украинца за беспрепятственное прохождение багажа через таможенный контроль.

Украинская правда

Темы: Запорожье взятка аэропорт таможня СБУ
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