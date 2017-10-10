Постпред Украины в ПАСЕ – Земану: Крым не продается

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба констатирует, что нынешнюю сессию ПАСЕ используют для агитации за возвращение россиян в состав совета.

Об этом он пишет в Facebook 10 октября, реагируя на скандальное заявление президента Чехии о необходимости признания аннексии Крыма.

"Это сессию ПАСЕ конструировали под агитацию за возвращение россиян. Режиссеры рашен камбэк, которые ранее держались за кулисами, выходят на свет. Рискуют, но игра стоит свеч. Земан не один из них. Он всегда был за Россию. Сегодня он был просто артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу и мобилизовать людей, которые еще не определились относительно возвращения россиян", – пишет постпред.

По словам Кулебы, ответ президенту Чехии должен быть только один: Крым не продается.

"Но главный в этой игре не артист, а режиссеры. Мы их знаем. Они знают, что мы их знаем. Они наносят свои удары. Мы – свои. При встречах в коридорах мы улыбаемся друг другу. Ставки подняты до максимума. Игра продолжается", – отмечает постпред.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала выступление Земана на сессии ПАСЕ, "ужасным в своем цинизме".



"Сегодня мы в Страсбурге видели антигавела... Это так печально – видеть полную политическую деградацию. И так жалко было чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно под этим потоком беспринципности и отсутствия морали и принципов", – пишет Геращенко в Facebook.



"Но еще больше меня огорчили те аплодисменты некоторых европейцев, звучали в зале во время выступления Земана, заявления некоторых парламентариев ПАСЕ о его прозорливости и мудрости. Свидетельство, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент – не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против РФ", – отмечает она.



Геращенко подчеркнула, что Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом и честью.

Как сообщалось, президент Чешской Республики Милош Земан во время обращения в Страсбурге к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить ее с помощью выплат Украине.

Земан также призвал к снятию санкций с Российской Федерации и их замене более активными контактами с РФ.

Украинская правда