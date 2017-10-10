Под Калиновкой БТР снес с дороги легковушку
10 октября во Калиновском районе Винницкой области БТР протаранил легковой автомобиль Peugeot.
Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции региона.
Предварительно следствие установило, что водитель БТР-80, который выезжал в составе колонны на главную дорогу "Житомир - Могилев-Подольский", не предоставил преимущество в движении автомобилю Peugeot Expert и сбил его в кювет.
По информации полиции, пострадал водитель легковушки. Его доставили в нейрохирургическое отделение винницкой больницы. Угрозы его жизни нет.
Следователи полиции открыли по данному факту уголовное производство о нарушении правил дорожного движения.
Украинская правда
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