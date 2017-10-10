Глава Каталонии отложил провозглашение независимости от Испании

Президент Каталонии Карлес Пучдемон обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Испанией.

Об этом он заявил в своем выступлении перед парламентом Каталонии.

Пучдемон заявил, что люди на референдуме 1 октября проголосовали за независимость от Испании. "И это путь, на который я твердо настроен", - сказал он.

"Сегодня я принимаю мандат народа, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики", - сказал он.

Однако Пучдемон сразу же обратился к парламенту, чтобы приостановить голосование за начало провозглашения независимости.

"Мы откладываем провозглашение независимости на несколько недель, потому что мы хотим разумного диалога, посредничества с испанским государством", - заявил он.

Он также заявил, что хочет деэскалации напряжения вокруг этого вопроса.

В своем выступлении Пучдемон также заявил, что Каталония хотела законного провдення референдума по вопросу независимости наподобие того, который состоялся в Шотландии.

Как известно, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.

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Европейская правда