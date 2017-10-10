Глава Каталонии отложил провозглашение независимости от Испании
Президент Каталонии Карлес Пучдемон обратился к региональному парламенту в Барселоне с призывом отложить голосование за провозглашение независимости на несколько недель ради диалога с Испанией.
Об этом он заявил в своем выступлении перед парламентом Каталонии.
Пучдемон заявил, что люди на референдуме 1 октября проголосовали за независимость от Испании. "И это путь, на который я твердо настроен", - сказал он.
"Сегодня я принимаю мандат народа, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики", - сказал он.
Однако Пучдемон сразу же обратился к парламенту, чтобы приостановить голосование за начало провозглашения независимости.
"Мы откладываем провозглашение независимости на несколько недель, потому что мы хотим разумного диалога, посредничества с испанским государством", - заявил он.
Он также заявил, что хочет деэскалации напряжения вокруг этого вопроса.
В своем выступлении Пучдемон также заявил, что Каталония хотела законного провдення референдума по вопросу независимости наподобие того, который состоялся в Шотландии.
Как известно, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии - незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.
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