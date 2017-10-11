Пресс-секретарь Тимошенко назвала информацию о ломбардах бредом

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Среда, 11 октября 2017, 01:01

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока заявляет, что у ее семьи нет сети ломбардов.

Таким образом в соцсети Facebook она прокомментировала информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что семья Тимошенко зарабатывает миллионы на ломбардах.

"Тут СМИ распространяют бред о "ломбардах Тимошенко". Никаких мифических ломбардов у семьи Тимошенко нет, а если найдется документальное подтверждение их существования, то их передадут на развитие украинской журналистики", - написала она.

В расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бігус" под названием "Деньги от Тимошенко", которое было опубликовано 10 октября, говорится, что семья Юлии Тимошенко получила доход в 2,4 миллиона гривен от кипрской компании Diafox Consulting Limited, на которую в Украине оформлена сеть ломбардов "Дешевые наличные".

Темы: Тимошенко деньги
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