Штаб АТО: Военный, якобы задержанный в РФ, самовольно покинул часть
В штабе АТО проверили информацию о задержании российскими пограничниками украинца, который якобы пытался перейти границу на Луганском направлении и представился как военнослужащий ВСУ.
Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.
Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на оставление воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам.
"Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснения местонахождения данного военнослужащего", - отметили в штабе.
Ранее сообщалось, что в штабе АТО не имеют информации о якобы задержании Россией на границе человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.
Как сообщалось, российские пограничники заявили 10 октября, что задержали за нарушение границы на луганском направлении человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.
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