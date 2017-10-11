Штаб АТО: Военный, якобы задержанный в РФ, самовольно покинул часть

В штабе АТО проверили информацию о задержании российскими пограничниками украинца, который якобы пытался перейти границу на Луганском направлении и представился как военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook.

Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, которое сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на оставление воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам.

"Военная служба правопорядка проводит служебное расследование по факту самовольного оставления воинской части военнослужащим. А также принимаются меры по розыску и выяснения местонахождения данного военнослужащего", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что в штабе АТО не имеют информации о якобы задержании Россией на границе человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.

Как сообщалось, российские пограничники заявили 10 октября, что задержали за нарушение границы на луганском направлении человека, назвавшегося военнослужащим украинской армии.