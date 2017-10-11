США отправили стратегические бомбардировщики к границам КНДР
Вооруженные силы США во вторник вечером отправили два стратегических бомбардировщика к Корейскому полуострову для проведения учений.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что бомбардировщики США ВВ-1Б отправились с базы Гуам. Они сопровождались двумя южнокорейскими истребителями F-15K.
Бомбардировщики отработали удары по наземным целям возле восточного побережья Южной Кореи. Затем они повторили маневры возле Китая.
Также сообщается, что к учениям присоединились японские силы.
Как сообщалось, в августе Пхеньян заявил о том, что может запустить ракету по американскому острову Гуам в Тихом океане.
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