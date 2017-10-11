В Бахчисарае проходят обыски у крымских татар

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Среда, 11 октября 2017, 07:07

В аннексированном Крыму в городе Бахчисарай рано утром 11 октября начались обыски в домах крымских татар.

Об этом координатор общественной организации КрымSOS Тамила Ташева сообщила на странице в Facebook.

Обыски проходят в четырех домах: у Сулеймана Асанова, активиста Сейрана Салиева, у которого обыск проходит в третий раз, гражданского активиста Тимура Ибрагимова и Сервера Зекерьяева.

Темы: аннексия Крым крымские татары
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