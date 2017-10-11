"Свобода" собирает людей на митинг под Кабмином

4365 просмотров
Среда, 11 октября 2017, 08:36

Утром 11 октября возле станции метро "Арсенальная" в Киеве собираются на митинг люди.

Они организованы в группы, отдельно стоят люди с флагами ВО "Свобода".

Большинство из присутствующих – пожилые люди.

 

На вопрос, почему собираются, один из "свободовцев" ответил: "Земля – ​последнее, что осталось в нации. Верховная Рада может сегодня принять (решение о продаже земли – ред.)".

 

На замечание, что Верховная Рада в этот день не работает сессионно, другой ответил: "Кабмин работает, он может принять".

 

Большинство прибывших не имеют при себе символики.

 

ВО "Свобода" анонсировала, что 11 октября совместно с профсоюзными организациями будет пикетировать Кабинет министров с требованием запретить торговлю землями сельскохозяйственного назначения.

Мероприятие планировали начать в 8:00 – пройти маршем от станции метро "Арсенальная" до здания правительства.

"Сегодня правительство, не спрашивая у народа согласия, подписывает от имени украинцев меморандумы с иностранными кредиторами, в которых обязуется за кредит распродать их же собственность, торговать основным национальным богатством – землями сельскохозяйственного назначения", – заявляет "Свобода".

Алена Рощенко, УП

Темы: земля Кабинет министров акции Свобода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Есть ли ответ на "земельный вопрос"? 10 октября 2017, 11:30
Иран хочет арендовать в Украине земли сельхозназначения 5 октября 2017, 15:28
В Крыму массово изымают участки у владельцев 5 октября 2017, 09:57
powered by lun.ua
Главные новости
В Бахчисарае задержали нескольких человек. ФСБ кивает на дело "Хизб ут-Тахрир"
Хроника 11 октября. Тимошенко получила 7 лет, а сварщики высадили в воздух военный склад
Сутки в АТО: 15 обстрелов, 4 военных ВСУ получили ранения
В Бахчисарае проходят обыски у крымских татар
Все новости
гендер

Образование – женское, транспорт – мужской. Инфографика начальников по Украине

видео

Почему нас становится меньше? Доступно о сложных демографических вопросах

нам есть чем гордиться

Проекты, которые влюбляют в Украину