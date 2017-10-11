ФСБ связала обыски в Бахчисарае с делом "Хизб ут-Тахрир"

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Среда, 11 октября 2017, 08:58

В Федеральной службе безопасности России утверждают, что в аннексированном Крыму пресекли деятельность ячейки последователей запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

"Пресечена деятельность бахчисарайской ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", – сообщило ведомство.

В отношении шестерых членов ячейки возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации").

Другие подробности дела пресс-служба УФСБ пока не разглашает "в интересах следствия".

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, уточняют в ФСБ.

Как известно, ранним утром 11 октября в городе Бахчисарай в аннексированном Крыму начались обыски в домах крымских татар. Обыски провели в домах Сулеймана Асанова, Сейрана Салиева, Тимура Ибрагимова и Сервера Зекерьяева.

По данным правозащитников, силовики забрали Асанова Рефата – отец Сулеймана, Эльнура Асанова – брат Сулеймана, Ибрагимова Эрнеса Ибрагимова – родственника Сулеймана, Рудема Неджиева – работника Сулеймана, Эльдара Асанова – соседа Сулеймана.

Их уже привезли в Бахчисарайское РОВД. Они ждут юристов.

Темы: Крым Росcия крымские татары
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