Суд снова отложил дело Януковича, не явился адвокат
Оболонский райсуд Киева перенес на 19 октября рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича из-за неявки адвоката.
Об этом сообщил в среду председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Украинские новости".
По его словам, государственный защитник Максим Герасько прислал судк сообщение, что продолжает находиться в командировке в России и вернется в Украину 13 октября. В связи с этим Герасько попросил суд отложить рассмотрение дела.
Прокуратура назвала такие действия защитника затягиванием судебного процесса, однако суд все равно перенес рассмотрение дела.
Как сообщалось, 5 октября государственный адвокат беглого президента Максим Герасько вылетел в Ростов-на-Дону для встречи с клиентом.
Суд начал рассматривать дело об измене экс-президента 4 мая.
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