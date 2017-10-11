ЕС отклонит идею Венгрии о пересмотре ассоциации с Украиной – журналист

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Среда, 11 октября 2017, 10:32

Попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной из-за закона о образовании будут отклонены Советом ЕС.

Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Венгрия вынесет на обсуждение совета министров иностранных дел 16 октября украинский закон об образовании, попытки пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной будут отклонены", - написал он.

Как известно, глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ужгород заявил, что на следующем заседании Совета ЕС Венгрия инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в связи с законом об образовании.

Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ заявил, что Киев рассматривает пересмотр Соглашения об ассоциации лишь в контексте обеспечения четкой европейской перспективы Украины.

"Европейская правда"

Темы: ЕС евроинтеграция Венгрия
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