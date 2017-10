ЕС отклонит идею Венгрии о пересмотре ассоциации с Украиной – журналист

Попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной из-за закона о образовании будут отклонены Советом ЕС.

Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Венгрия вынесет на обсуждение совета министров иностранных дел 16 октября украинский закон об образовании, попытки пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной будут отклонены", - написал он.

#Hungary will bring up the #Ukraine’s edu law at the Eu foreign affairs council on 16 Oct. attempts to review the Ukr AA will be dismissed