Volkswagen запретил продавать свои грузовики в Крыму – СМИ

Дилеры Volkswagen получили от гендиректора российского представительства Маркуса Озеговича письмо с напоминанием, что в Крыму нельзя продавать грузовики, многоместные коммерческие автомобили, спецмашины и запчасти к ним.

Об этом пишут "Ведомости".

Отмечается, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников. Ограничения касаются компаний, находящихся в Крыму или планирующих использовать технику на территории Крыма.

Нарушение санкционного режима может привести "к серьезным экономическим последствиям, в том числе к отказу от ввоза на территорию России" грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.

Два независимых друг от друга автодилера сообщили газете, что получили такое письмо впервые.

По словам собеседника издания, близкого к Volkswagen, ничего нового в этом сообщении нет, "а письмо-напоминание рассылается регулярно".

Он объяснил, что с 2014 года в отношении России действуют санкции, и с тех пор в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись.

Представитель "Фольксваген груп рус" отказался говорить, было ли такое предупреждение.

По данным сайта таможенной статистики России, поставок спецтехники и грузовиков Volkswagen из Евросоюза в 2015–2017 годах не было.

Вместе с тем продавец-консультант крупного крымского автодилера уверяет, что спецтехнику, автобусы или запчасти Volkswagen в Крыму купить можно.

По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику или запчасти, их покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым.

Один из собеседников газеты предположил, что внезапное напоминание о запрете разослали из-за "истории с турбинами Siemens".