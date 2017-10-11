Суд отказался арестовывать бывшего мэра Запорожья

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Среда, 11 октября 2017, 11:27

Суд избрал в качестве меры пресечения для бывшего мэра Запорожья Александра Сина личное обязательство.

Об этом сообщает в Facebook Орджоникидзевский районный суд города.

10 октября суд рассмотрел ходатайство следователя об отправке под стражу подозреваемого в злоупотреблении властью Сина, однако решил, что достаточно будет и личного обязательства.

Теперь экс-мэр должен прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или в суд.

Как известно, экс-мэр Запорожья Син проживает в Одессе, где в 2016 году открыл гриль-бар BarbeQ.

В ноябре 2016 Орджоникидзевский суд признал Сина виновным в так называемом "деле врачей" - нарушение конституционных прав на труд 19 главных врачей коммунальных учреждений здравоохранения областного центра, назначив наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления и исполнительной власти сроком на 2 года.

В сентябре 2017 прокуратура подготовила Сину новое подозрение - в незаконном отчуждении земли и насилии в отношении общественных деятелей.

Украинская правда

Темы: суд Запорожье местная власть
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