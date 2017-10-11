ГСЧС не хватает 7 вертолетов, 80% техники нуждается в обновлении – Чечеткин

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Среда, 11 октября 2017, 12:02

Для обеспечения деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не хватает 7 вертолетов и одного самолета, а 80% техпарка нуждаются в обновлении.

Об этом на заседании правительства 11 октября заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

"Технический парк на 80% нуждается в обновлении. В частности, 3 тысячи 280 пожарных автомобилей, 248 пожарных автолестниц, 134 тысячи инженерной техники", - сказал он.

По словам Чечеткина, потребность подразделений в аппаратах защиты органов дыхания составляет 3 тысячи 476 комплектов, специальной защитной одежды – 12 тысяч комплектов, напорных рукавов различного диаметра – 900 тысяч км, пенообразователя – 1,5 тысячи тонн.

"ГСЧС нуждается в обновлении и увеличение парка авиационной техники. На круглосуточном дежурстве находится 6 из 14 предусмотренных воздушных судов – дополнительная потребность 7 вертолетов и 1 самолет", - сказал глава ГСЧС.

Также среди основных проблем – вопрос технической модернизации устаревшей системы управления.

Чечеткин также подчеркнул, что из-за низкой зарплаты подготовлен личный состав переходит в другие силовые структуры.

"Значительное несоответствие между постоянным ростом природных и техногенных опасностей и сегодняшними возможностями сил и средств службы ставит под угрозу обеспечение конституционных прав граждан на защиту и безопасность", - сказал Чечоткин.

Премьер Владимир Гройсман дал протокольное поручение Минфину во время доработки проекта бюджета на 2018 год во втором чтении учесть финансирование на потребность  ГСЧС в 7 вертолетах и ​​1 самолете.

Ирина Балачук, УП

Темы: ГСЧС
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