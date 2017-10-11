Кабмин выделил 100 миллионов в защиту военных складов

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Среда, 11 октября 2017, 12:17

Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на повышение уровня защищенности складов боеприпасов.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании в среду, передают Украинские Новости.

Средства предусмотрено выделить из резервного фонда госбюджета.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуировали тогда более 30 тысяч человек.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложен диверсантами детонатор.

В ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от города Балаклея Харьковской области.

Темы: Кабинет министров армия деньги
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