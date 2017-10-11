Порошенко ответил Земану: торговли территорией никогда не будет

Президент Петр Порошенко отвергает заявления тех, кто говорит об аннексии Крыма как завершенном деле и заявляет, что никогда не будет торговать территорией.

Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге 11 октября в ответ на заявление президента Чехии Милоша Земана.

"Я решительно отвергаю утверждение тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле", - сказал Порошенко.

Он добавил, что трибуна ПАСЕ не была создания для призывов об умиротворении, как и не была создана "для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ".

"Этого не будет никогда", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что "эта трибуна была создана для защиты наших основ, ценностей и принципов и для их защиты в случае необходимости".

"Такая необходимость наступила сегодня. Залогом нашего (Украина и Европы – ред.) успеха остается сохранение и укрепление нашего единства, солидарности и устойчивости. Только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины мы можем достичь мира и стабильности в Европе", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру для себя и Европы.

"И это не просто слова. Украина не раз показывала свою готовность к мирному урегулированию ситуации, искусственно созданной Россией", - подытожил Порошенко.

Как известно, 10 октября во время выступления в Страсбурге президент Чехии предложил заплатить Украине и узаконить аннексию Крыма.

Он также заявил, что пришло время снять санкции с РФ.

Эти слова вызвали волну возмущений в Украине.

Скандальное заявление Земана о Крыме раскритиковали даже в РФ.

Ирина Балачук, УП