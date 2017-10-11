В полиции все оперативные данные сведут в базу и сделают карту преступлений

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Среда, 11 октября 2017, 13:47

Новосозданное Управление уголовного анализа Национальной полиции сведет в одну базу всю оперативную информацию.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности начальника этого управления Владимир Ерофеев, интервью которого публикует 11 октября пресс-служба Нацполиции.

"На сегодняшний день в системе полиции существует очень много источников разрозненной информации. Она анализируется автономно сотрудниками различных служб. Например, управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сохраняет свою информацию, в уголовном розыске есть сотрудники, которые анализируют свой узконаправленный блок информации. И все это хранится в различных базах", – отметил он.

"Кроме того, оперативники накапливают и хранят информацию у себя. А после увольнения или перемещения по службе работника информация теряется. Поэтому отсутствует возможность качественно оценить информацию в глобальном масштабе, хотя бы в пределах одной области", – добавил Ерофеев.

"Государство тратит средства на получение информации, а потом мы эту информацию теряем", – констатировал он.

По словам Ерофеева, "здесь нарушается европейский принцип о том, что информация не принадлежит конкретному полицейскому, информация принадлежит государству как один из продуктов деятельности полиции".

"И поэтому наша задача – консолидация всей оперативной информации, ее дальнейшей анализ, что поможет в раскрытии, в первую очередь, тяжких и особо тяжких преступлений", – сказал и.о. начальника управления уголовного анализа Нацполиции.

Он сообщил о новациях:

"Первое, что мы будем пытаться ввести – это сделать географическую привязку к каждому жилого дома, с возможностью нанесения информации на карту".

"Это даст нам возможность делать качественный анализ совершенных нарушений: определять зоны совершения преступлений, направлять в такие места дополнительные наряды патрульной полиции или ставить задачи участковому дополнительно отработать места проживания лиц, находящихся под административным надзором", – пояснил Ерофеев.

"У нас появится новый механизм реагирования на преступление и профилактики таких преступлений. Я считаю, работа нашего управления позитивно повлияет на оперативную обстановку в стране", – убежден он.

Владимир Владимирович Ерофеев
Владимир Владимирович Ерофеев
Нацполиция



Ерофеев сообщил, что его подразделение ориентировано на аналитику в трех направлениях:

"Первое – оперативный анализ. Это анализ по совершенным резонансным преступлениям. Группа аналитиков оперативно собирать данные по этому преступлению, техническую информацию и проводить анализ для того, чтобы скоординировать работу следственно-оперативной группы в раскрытии этого преступления".

"Второе направление – это тактический анализ. Это анализ, который позволяет оценить обстановку посредством нанесения информации на карты. То есть выявить районы с повышенным риском совершения грабежей, разбойных нападений, уличных преступлений. Дать рекомендации для перестановки нарядов патрульной полиции или рекомендации для проведения целевых отработок районов силами оперативных работников", – добавил он.

"Третье направление – это стратегический анализ. Он направлен на анализ деятельности организованных преступных групп, а следовательно – и на перспективу в работе по борьбе с ними", – сказал Ерофеев.

По его словам, также можно проследить эффективность работы конкретного полицейского.

"На мой взгляд, после окончания рабочего дня, что касается оперативного сотрудника, патрульного полицейского, каждый полицейский должен составить отчет о проделанной работе и этот отчет внести в базу данных. Зная, что их работа будет тщательно анализироваться, повысится и ответственность", – сказал Ерофеев.

Он добавил, что его управление планирует использовать опыт иностранных коллег. Например, "подобное подразделение достаточно успешно действует в Румынии", где для получения информации о преступнике достаточно одного "клика" в единой базе.

Алена Рощенко, УП

Темы: полиция технологии криминал
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