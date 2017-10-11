Чиновников Минобороны взяли на схеме, где может фигурировать Грановский

Детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

Задержанных считают вероятными участниками преступления.

Игорь Павловский

Владимира Гулевич

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

"В течение июня-августа 2016 при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", - говорится в сообщении НАБУ.

Как сообщают источники УП в НАБУ, в преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

"Там торчат уши господина Грановского. Детали впоследствии", - сказал УП источник в ведомстве.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Ранее Грановский отрицал свою причастность к "Трейд Коммодити".

Как известно, Грановский разместил свой кабинет в бизнес-центре "Евразия" в Киеве рядом с кабинетом Адамовского.

Компания "Трейд Коммодити" вырвалась в лидеры топливных тендеров, выиграв тендеры на 7 млрд грн. за последние 1,5 года, сообщали СМИ в июне 2017 года.

Украинская правда