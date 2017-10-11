СБУ задержала двух граждан, которые готовили теракты в Мариуполе

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Среда, 11 октября 2017, 15:26

9 октября Служба безопасности Украины задержала 2 граждан Украины, которые готовили теракты в городе Мариуполь.

Об этом на брифинге 11 октября заявил глава СБУ Василий Грицак.

"9 октября СБУ были задержаны двое граждан Украины, которые по заказу "МГБ ДНР" готовили террористические акты в Мариуполе", - сказал он.

По словам Грицака, таким образом, СБУ удалось предотвратить ряд терактов, первым из которых должен был стать теракт на железнодорожной стации "Мариуполь" по отношению к пассажирам поезда "Мариуполь-Киев".

"Целью преступников в этот раз были не военные объекты, а места массового скопления людей. Задачи диверсанты получали от представителей "МГБ ДНР"", - добавил Грицак.

Организатором диверсионной группы стал боевик ДНР Дмитрий Забудский, который воевал в составе так называемой "ДНР". Он получил задание подобрать диверсионную группу из числа знакомых. 

 

"По замыслу российских спецслужб, теракты должны были провести для дестабилизации ситуации в Мариуполе, в зоне АТО и по всей территории Украины, чтобы показать несостоятельность украинских правоохранителей обеспечить безопасность граждан", - сказал Грицак.

Он подчеркнул, что за теракты преступникам обещали заплатить от 3 до 5 тысяч долларов.

СБУ удалось задокументировать весь алгоритм подготовки к преступлению. У задержанных изъяли 2 противопехотные мины "МОН-50" с дистанционным приводом.

Сейчас задержанные дают показания.

Ирина Балачук, УП

Темы: СБУ теракт Мариуполь
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