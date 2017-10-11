Грицак за то, чтобы поездки чиновников в Россию санкционировало МИД

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак выступает за то, чтобы госслужащие ездили в Россию только с разрешения Министерства иностранных дел.



Об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.



"Как по мне, я бы запретил поездки украинским чиновникам без разрешения МИД, подчеркиваю, в Россию – в первую очередь, чиновникам, уполномоченным на выполнение функций государства", – сказал Грицак.



"Если есть необходимость проводить какие-то переговоры по мирному урегулированию на Донбассе, у нас есть платформа минская группа, нормандский формат. Все другие вещи, как по мне – частные поездки так называемых депутатов в Россию, пусть это будет связано с бизнесом, с политикой еще с чем-то ...", – добавил он.



"Я не думаю, что там приезжают и высказывают свое "фэ" российской власти, которая атакует четвертый год подряд украинцев. Я думаю, что там, попросту говоря, зализывают кое-кому кое-что... Потому я против этого", – заявил глава СБУ.



Он также поддерживает введение биометрического контроля на границе для россиян: "Я поддерживаю эту инициативу президента – биометрические паспорта и все остальное. Мы должны навести порядок".



"Мы когда начали анализировать поездки украинцев даже на заработки... К сожалению, обидно, стыдно: кто-то в 40 лет, в 50 лет ушел добровольцем, а некоторые в 20 лет скрывались на заработках в России. Как по мне, это ни в какие рамки не лезет", – возмутился Грицак.



"Я понимаю причинно-следственную связь: людям нужно зарабатывать и так далее. Но только не в России – пусть хотя бы так", – заявил глава СБУ.



Как известно, 9 октября депутаты от БПП Андрей Немировский и Андрей Шинькович, а также внефракционный Андрей Денисенко внесли в Верховную Раду проект закона о временном ограничении права украинцев на выезд в Россию (№7187), который касается государственных служащих.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что когда Россию признают страной-агрессором, то туда целесообразно будет ездить только разведчикам и шпионам.

6 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект об особенностях государственной политики в отношении оккупированных территорий на востоке (№7163), который, в частности, фиксирует, что Россия является государством-агрессором.

С 1 января 2018 года должна заработать система фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через государственную границу. Пересечение границы из стран, составляющих риски для Украины, – а это и Россия, – должно происходить по биометрическим паспортам, а у тех, кто таковых не имеет, будут фиксировать биометрические данные на границе.

Алена Рощенко, УП