Киевлянин получил год условно за репост призыва воевать за "Новороссию"

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Среда, 11 октября 2017, 16:29

Деснянский районный суд Киева признал неработающего уроженца столицы виновным в распространении призывов к свержению власти через интернет.

Об этом свидетельствует приговор суда, размещенный в Едином реестре судебных решений.

Суд признал виновным его в совершении уголовного преступления "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" и приговорил испытательный срок на один год.

В приговоре указывается, что 15 апреля 2014 обвиняемый используя мобильный телефон "Prestigio" "путем нажатия отметки "Поделиться" под соответствующим сообщением на странице в социальной сети "Вконтакте" под названием "Александр Дугин", опубликованным 15.04.2014 года в 21.08 часов, опубликовал на странице Интернет - сообщества "Союз граждан Украины и России"... которая имеет 15 549 подписчиков" сообщение, содержавшее призыв к свержению конституционного строя.

В частности сообщение касался начала войны за отсоединение "Новороссии": "Начинается война за независимость Новороссии. Россия очень не хотела этого сценария. Она откладывала его как только могла. Теперь Украина не только одной ногой в гражданской войне, но двумя. Политически: все центры Сопротивления должны объявлять о Независимости и о выходе и состава Украны".

Украинская правда

Темы: интернет сепаратизм
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