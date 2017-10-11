Холодницкий заявил о еще 2 задержанных за отмывания в Минобороны

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Среда, 11 октября 2017, 16:55

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрения по делу о коррупционной схеме с растраты государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время общения с журналистами в среду.

На вопрос, сколько еще человек задержаны кроме заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича, Холодницкий ответил: "Еще двое".

Позже в НАБУ уточнили, что решается вопрос об объявлении подозрения еще двум фигурантам. Речь идет о служащих Минобороны.

"Надо сказать, что задержали (Гулевича и Павловського - ред.) фактически на рабочих местах. Задержали спокойно... Продолжаются следственные действия. Лица прибыли фактически по приглашению в НАБУ. Сопротивления не оказывали. Это будет учтено при формировании нашей позиции при избрании меры пресечения", - рассказал он.

Он рассказал, что им грозит от 8 до 12 лет заключения и прокуратура будет просить избрание меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога.

Также Холодницкий выразил надежду, что в течение 4 месяцев следствие по этому делу будет завершено. Он сообщил, что заседание Соломенского райсуда об избрании меры пресечения Гулевичу и Павловскому состоится в четверг 12 октября.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Как известно, в среду детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Александр Шумилин, УП

Темы: Холодницкий Минобороны
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