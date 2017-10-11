"Трейд Коммодити" за полтора года выиграла тендеров почти на 5 млрд грн

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Среда, 11 октября 2017, 18:15

Компания "Трейд Коммодити", которая, вероятно, фигурирует в коррупционной схеме закупки топлива для Министерства обороны, начиная с 2016 года выиграла государственных тендеров на 4,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют договоры на получение тендера, подписанные ООО "Трейд Коммодити", опубликованные на платформе госзакупок "Prozorro".

Так, начиная с марта и до конца 2016 года компания подписала договоров на 1,3 млрд гривен, а за 2017 эта сумма составила 3,5 млрд грн.

 
 

Кроме собственно Министерства обороны "Трейд Коммодити" неоднократно выигрывала аукционы "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а также нескольких морских портов, в частности, Мариупольского, Бердянского и Белгород-Днестровского.

С Минобороны, начиная с марта 2016 года, компания подписала договоров про поставку топлива на 301 млн грн. Кроме того, еще 9 млн грн "Трейд Коммадити" должно было получить отдельно от воинской части №9935, расположенной в городе Подольск Одесской области.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млрд гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Как сообщают источники УП в НАБУ, в преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити".

Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил про еще два подозрения.

Соня Лукашова, УП

Темы: НАБУ Минобороны Грановский
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