Госадвокат Януковича вылетел на встречу без согласования времени – Сердюк

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Среда, 11 октября 2017, 19:07

Предоставленный государством адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько не имел подтверждения о встрече с его подзащитным.

Такой вывод можно сделать из слов адвоката Януковича – Виктора Сердюка в комментарии "Украинской правде".

"Не было согласования по времени", – сказал он.

"У меня в последнее время коммуникации с клиентом не было. С Герасько мы общались, он несколько раз обращался к нам по организации и месту встречи (с Януковичем - УП). Мы дали ему два письменных ответа, где может быть проведена такая встреча", – отметил Сердюк.

Защитник уточнил, что общается с Януковичем только лично, а средства связи с ним не используются.

На уточнение УП, за чей счет Герасько улетел в Россию, Сердюк сказал, что по решению суда, ему должны компенсировать дорогу потом.

"Исходя из того, что суд пока не компенсировал, адвокат летел или за свой счет, или за счет центра", – сказал адвокат.

На вопрос, сколько обычно стоит дорога в Ростов-на-Дону, он ответил: около 30 тысяч гривен.

При этом Сердюк отметил, что адвокат перед заходом в процесс должен встретиться с клиентом, подписать протокол первой встречи и согласовать позицию. Без этой процедуры захода в процесс быть не может.

Как сообщалось, в среду Оболонский районный суд перенес заседание на 19 октября.

Суд не смог провести заседание, поскольку защитник экс-президента, предоставленный ему государством, Максим Герасько не явился на суд. Он послал сообщение, что все еще находится в командировке в России и вернется в Украину 13 октября.

5 октября Герасько вылетел в Ростов-на-Дону для встречи с Януковичем.

Адвокат, которого предоставило Януковичу государство Украина, попросил больше времени для ознакомления с материалами дела, однако суд отказал ему в ходатайстве.

Ранее взял отвод другой адвокат Януковича, предоставленный государством, - Виталий Мешечек.

Как известно, 5 июля Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Оболонский райсуд Киева принял решение о специальном заочном судебном производстве по Януковичу, поскольку тот не является лично на допросы и в суд.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

Темы: Янукович суд
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