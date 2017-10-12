Сенаторы вновь обвинили Трампа в затягивании выполнения санкций в отношении России

Сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн вновь обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в затягивании с введением в действие нового закона, ужесточающего санкции в отношении России.

Об этом сенаторы заявили в письме к президенту, пишет Радио Свобода.

Такое промедление ставит под сомнение приверженность администрации Трампа закону о санкциях, который был подписан и вступил в силу более двух месяцев назад, заявили Маккейн, возглавляющий комитет Сената по делам силовых структур, и Кардин, который является главенствующим демократом в комитете Сената по иностранным отношениям.

По их словам, в администрации имели достаточно времени, чтобы выполнить требования закона.

В Белом доме еще не ответили на это письмо.

По состоянию на 11 октября Белый дом или учреждения администрации не обнародовали ни одного документа о физических и юридических лицах, действующих в интересах российской разведки и обороны, с тем, чтобы в их отношении можно было наложить санкции. Согласно закону, это должны были сделать не позднее чем 1 октября.

Это уже второе письмо Маккейна и Кардина с критикой администрации Трампа за невыполнения положений закона.

Ранее американские сенаторы обратились к Трампа с письмом с требованием начать выполнять принятый Конгрессом закон о новых санкциях в отношении России.

Напомним, Трамп делегировал госсекретарю Рексу Тиллерсону свои полномочия по выполнению санкций в отношении РФ за агрессию против Украины.

Как сообщалось, министерство финансов США с 28 октября введет ограничения на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц.