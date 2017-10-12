Болгарское меньшинство не имеет претензий к новому закону об образовании

Представители болгарского меньшинства в Украине поддержали новый закон "Об образовании", но отметили проблему отсутствия квалифицированных учителей болгарского языка и учебников.

Об этом шла речь во время круглого стола по имплементации статьи 7 Закона "Об образовании", который проходил 11 октября во помещении Посольства Республики Болгария, сообщает пресс-служба МОН.

"С принятием нового Закона "Об образовании" для болгарского меньшинства несколько меньше меняется, чем, например, для венгерского или румынского, потому что школы с обучением на болгарском уже давно работают по правилам, которые прописаны сейчас. Мы понимаем, что дети должны учить государственный язык", - сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария Красимир Минчев.

На круглом столе присутствовали представители болгарского меньшинства Одесской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской областей. Они отметили, что заложенный в Закон подход, когда в начальных классах дети учатся на родном языке, а в базовой и старшей школе - государственном, является наиболее продуктивным для изучения обоих языков.

В то же время, представители болгарского меньшинства отметили проблему подготовки учителей и учебников для изучения болгарского языка.

Советник Министра образования и науки Болгарии Лилиана Друмев отметила, что их страна с большим уважением относится к представителям болгарского меньшинства в Украине и готова ее поддерживать.

"Я слышала, что многие сегодня поднимали вопрос квалификации учителей. Думаю, что это не будет проблемой на базе наших институтов повышения квалификации улучшить знания ваших учителей", - предложила Лилиана Друмева.

Как известно, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

9 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины "Об образовании" существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил планы инициировать в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге пересмотр этого соглашения.

Министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".