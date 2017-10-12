СМИ: Причастные к отмыванию денег Минобороны чиновники "Трейд Коммодити" сбежали

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Четверг, 12 октября 2017, 03:52

Подозреваемые в причастности к хищению 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны должностные лица общества с ограниченной ответственностью "Трейд Коммодити" (Каменское), которое победило в тендере, сбежали.

Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщают Українські новини.

"Они все сбежали, к сожалению", - сказал он.

По его словам, вероятно, им удалось скрыться, поскольку кто-то "слил" информацию о том, что готовится спецоперация Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по задержанию фигурантов.

Как известно, в среду детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Согласно сообщению НАБУ, речь идет о коррупционной схеме с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млрд гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил про еще два подозрения.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити", которое также выиграло аукционы "Укрзализныци" на поставку дизтоплива на 2,91 млрд грн, стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Сам Грановский отрицает свою причастность к компании "Трейд Коммодити" и готов сотрудничать с НАБУ.

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Темы: Минобороны коррупция
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