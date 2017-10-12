Вопреки санкциям Россия покупает ПО Microsoft

Программное обеспечение компании Microsoft Corp приобретают государственные организации и фирмы в России и Крыму, несмотря на санкции, запрещающие компаниям, работающим в США, вести с ними дела.

Об этом свидетельствуют официальные документы, пишет Reuters.

Приобретения, зарегистрированные в базе данных государственных закупок России, обнаруживают дыры в том, как иностранные правительства и фирмы выполняют санкции США, наложенные на Россию за аннексию Крыма в 2014 году.

Продукты в каждом случае были проданы через третьих лиц, и у Reuters нет никаких доказательств того, что Microsoft продала продукты непосредственно организациям, попавшим под санкции.

"Microsoft привержена соблюдению требований законодательства, и мы рассматривали этот вопрос в последние недели", - сообщил представитель Microsoft в ответ на запрос Reuters.

По его словам, компания следит за соблюдением всех условий, включая немедленное прекращение предполагаемых неправомерных продаж партнерами.

Исследовав реестр госзакупок, агентство выяснило, что государственные органы России и Крыма, на которые распространяются санкции, приобрели более 5000 продуктов Microsoft на сумму около 60 миллионов рублей (1,03 миллиона долларов).

При этом особо примечательным покупателем Microsoft, как показывает база данных, является Главгосэкспертиза, государственное проектно-конструкторское агентство, занимающееся строительством моста из России в Крым и оздоровительным курортом "Крым", которое использует министерство обороны России.

Среди покупателей также производитель оружия, в частности печально известного ЗРК "Бук", Алмаз-Антей, который не ответил на просьбу о комментариях, и Спасательный центр министерства обороны в Крыму, также отказавшийся от комментариев.

В Главгосэкспертизе на запрос агентства заявили, что "компания работает в рамках российской правовой базы".

После введения санкций Microsoft предприняла шаги, чтобы предотвратить продажу своей продукции компаниям попавшим под санкции. Но люди, участвующие в сделках, сообщили, что можно найти способы обойти препятствия.

Так например, как показывает реестр, в июне 2016 года завод "Море", базирующийся в Крыму, приобрел 150 лицензий Windows Server, SQL Server и Office у фирмы "Web-Potok", зарегистрированной в Москве.

"Если бы мы купили напрямую у Microsoft, это были бы санкции", - заявил агентству по телефону работник завода на условиях анонимности.

"Но не было никаких проблем с российскими фирмами", - добавил он.

Еще один способ обойти ограничения - регистрировать продукт Microsoft, не предоставляя крымский адрес.