Facebook перенастроит политическую рекламу из-за России

Facebook планирует поменять подход к политической рекламе и может внести изменения в механизм ее публикации перед выборами губернаторов и в Конгресс США осенью 2018 года.

Об этом заявил главный технический директор Facebook Майк Шрепфер, сообщает Reuters.

Изменения связаны со скандалом с возможным вмешательством России с помощью соцсетей в президентские выборы США в 2016 году.

"Мы сейчас активно работаем над этим, компания сфокусирована на том, чтобы улучшить все это на регулярной основе", - сказал Шрепфер

Он добавил, что юзеры увидят "регулярные обновления и изменения", но подчеркнул, что вводить их будет непросто, потому что Facebook не хочет задушить "законную речь" и из-за объема материала на крупнейшей в мире соцсети.

"Мы много инвестируем в технические решения, потому что мы работаем в беспрецедентных масштабах", - сказал Шрепфер.

В прошлом месяце директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания начнет относиться к политической рекламе иначе, чем к другим объявлениям. В частности внесут изменения в то, чтобы каждый мог видеть политические объявления, независимо от того, на кого они нацелены.

Законодатели США начали требовать введения правил в соцсетях. В связи с этим главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг на этой неделе проведет встречи в Вашингтоне.

Отмечается, что компания также планирует нанять тысячу новых сотрудников для проверки рекламных объявлений на их соответствие условиям соцсети.