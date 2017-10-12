Боевики создали вооруженное препятствие патрулю ОБСЕ – штаб АТО

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Четверг, 12 октября 2017, 10:25

Террористы ОРДО устроили вооруженную провокацию на линии разграничения сторон, чем помешали работе патруля ОБСЕ.

Об этом сообщает в Facebook штаб АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

По его информации, 11 октября происходило плановое пересечение патрулями СММ линии разграничения сторон по дороге "Светлодарск - Дебальцево".

"Указанная процедура предусматривает зеркальное схождение в центр "серой зоны" с обеих сторон от линии разграничения патрулей СММ ОБСЕ вместе с представителями соответствующих сторон СЦКК и саперами", - пояснили в штабе.

Там рассказали, что около 14:30, когда группа из подконтрольной правительству территории двигалась в центр "серой зоны", прозвучали выстрелы со стороны Лозового, которое контролируется группировкой ОРДО, в направлении Луганского.

"Украинская сторона СЦКК осуждает такие провокационные действия НВФ ОРДО, которые носят системный характер и свидетельствуют о том, что руководство ОРДО цинично пренебрегает минскими договоренностями и сознательно стремится к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 41 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий один украинский военный получил пулевое ранение.

9 октября на блокпосту боевиков ОРДО, расположенном на северо-западной окраине Горловки на автодороге T0513, вооруженные лица остановили патруль ОБСЕ и не позволили ему проехать.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО ОБСЕ чрезвычайное происшествие
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