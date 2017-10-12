На Закарпатье перевернулся автобус со сборной Украины по самбо

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Четверг, 12 октября 2017, 10:41

11 октября вечером в Закарпатской области попал в ДТП автобус, который вез в Сербию сборную Украины по самбо.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 21:00 на 703-м км автодороги "Киев-Чоп" в районе села Латирка Воловецкого района.

По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes Irizar, совершавший рейс из Киева в Сербию и перевозивший 38 членов команды сборной Украины по самбо, не справился с управлением и допустил его опрокидывание в кювет.

В результате ДТП получил травму один из пассажиров, 18-летний житель города Никополь Днепропетровской области.

Его каретой скорой госпитализировали в Воловецкую центральную районную больницу.

 
 

Украинская правда

Темы: ДТП спорт Закарпатье чрезвычайное происшествие
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