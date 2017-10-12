Береза после избиения хочет вернуть полицейских на футбольные стадионы

После избиения на футбольном стадионе "Днепр-Арена" народный депутат от "Народного фронта" Юрий Береза ​​хочет сделать все возможное, чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские.

Об этом он заявил на странице в Facebook, комментируя свое избиение ультрасами футбольного клуба "Днепр".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские. Ведь просмотр матча должно быть безопасным для болельщиков, а нейтрализация хулиганов - мгновенной", - написал Береза.

Нардеп рассказал, что вечером 11 октября, когда произошла драка на стадионе были почти 700 школьников из сел и области, среди которых много сирот из интернатов, отметил Береза.

"Представьте ситуацию, когда куча отбросов, расталкивая на ​​своем пути малышей, буцая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики СК "Днепр-1". А правоохранители и стюарды при этом действовали совершенно неадекватно, можно сказать совсем не действовали", - заявил он.

Береза ​​рассказал, что в вечер избиения он был на стадионе вместе с дочерью и годовалым внуком. Почти за минуту до начала драки дочь успела забрать ребенка, рассказал он.

Нардеп подчеркнул, что его ответ будет жестким и надеется на заседание членов Федерации футбола Украины и Профессиональной футбольной лиги в ближайшее время.

Как известно, вечером 11 октября ультрас футбольного клуба "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1" нардепа "Народного фронта" Юрия Березу на "Днепр-Арене" во время матча 16-го тура второй лиги.

Как сообщалось, 23 сентября 2017 около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области нардепа Юрия Берерзы, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.

26 сентября 2017 в мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом Юрия Березы, врачи обнаружили внутричерепной травмы.

Украинская правда